Von Ben Pfeiffer

An diesem Wochenende ging es in die sechste Runde für die von der Ulflinger Kulturkommission organisierte Ausstellung “Konst am Gaart”. Einen besseren Ort als die Parkanlage in der Binsfelderstraße hätten die Veranstalter kaum finden können.

Der Garten, der sich bei strahlendem Sonnenschein in seiner ganzen Frühlings-Pracht zeigte, ist schon ein Kunstwerk an sich. Hier fanden die 50 Künstler und Kunsthandwerker den idealen Rahmen, um ihre Werke vorzustellen. Die Weitläufigkeit des Geländes ermöglichte es trotz regem Besucherzuspruch angenehm zwischen den verschiedenen Ausstellungsständen zu flanieren, ohne dass Gedränge entstand.

Erfreulich war auch die Tatsache, dass die von einem Dutzend Ulflinger Vereinen betriebenen Essstände sich jeweils an den Eingängen des Ausstellungsgeländes befanden.

Diese Trennung von Ausstellung und Verpflegung kam dem Gesamtbild der Ausstellung zugute und setzte die Kunst sowie die Künstler stärker in den Mittelpunkt. Da die Konzerte und die Feuershow am Samstagabend sowie die Ausstellung am Sonntag auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg waren, steht der nächsten Ausgabe im Mai 2019 nichts mehr im Weg.