Das war so gar nicht auffällig: Als eine Gruppe Jugendliche am Sonntagabend in Ettelbrück in der Gegend des Stadtparks eine Patrouille der Polizei erblickte, ergriff sie schlagartig die Flucht. Doch schon nach wenigen hundert Metern konnten die Beamten die Jugendlichen einholen.

Direkt neben ihnen wurden im Gebüsch zwei Tüten mit Marihuana mit insgesamt 23 Gramm gefunden. Einer der Jugendlichen gestand zähneknirschend, dass er der Besitzer sei. Die Drogen wurden beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt. Zusätzlich stellten die Polizisten fest, dass einer der Jugendlichen aus einem sozialpädagogischen Zentrum des Staates geflüchtet war. Er wurde von der Polizei dorthin zurückgebracht.