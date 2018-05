Die nachbarlichen Beziehungen sind Luxemburg und den Niederlanden sehr wichtig. In diesem Zusammenhang ist auch der Staatsbesuch zu sehen, der König Willem-Alexander und Königin Maxima vom 23. bis zum 25. Mai ins Großherzogtum führt. Neben politischen und wirtschaftlichen Schwerpunkten hat der Besuch eines Landesfürsten immer etwas besonders Feierliches.

Vor genau fünf Jahren hatten sie, knapp einen Monat nach ihrer Amtsübernahme am 30. April 2013, bereits einen Antrittsbesuch in Luxemburg gemacht. Es war nur eine Stippvisite: ein festlicher Empfang vor dem großherzoglichen Palais, ein gemeinsames Mittagessen, Unterredungen mit Vertretern der Regierung und des Parlamentes. Schon am frühen Nachmittag ...