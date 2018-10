Am Samstagmorgen hat eine Frau die Polizei Luxemburg um Hilfe gebeten: Sie sei von ihrem Ex-Partner geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht worden. Das meldet die Polizei am heutigen Montag. Eine Fahndung nach dem Beschuldigten sei auch erfolgreich gewesen – in mehrfacher Hinsicht: Nicht nur konnte der Mann im Stadtgebiet gefunden werden – sondern auch in seinem Wagen eine Schusswaffe. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. fgg