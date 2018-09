In Anwesenheit von François Bausch, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, dem Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini sowie einigen Süd-Abgeordneten und lokalen Stadträten ist die umgebaute Bahnhaltestelle in Oberkorn eingeweiht worden.

Von Marc Gatti

Das Projekt, das in enger Abstimmung mit der Stadt Differdingen durchgeführt wurde, beinhaltete mehrere Punkte, erklärte CFL-Generaldirektor Marc Wengler. So wurde der Bahnübergang 13 durch eine Unterführung ersetzt, die die Bahnhofstraße und die rue Dalscheid durch eine neue Straße miteinander verbindet.

Um den Anrainern einen Durchgang unter den Gleisen zu ermöglichen, wurde eine neue Unterführung für Fußgänger gebaut. Eine neuen Anbindung zwischen der Prince-Henri-Sraße und der rue des Mines, als unterhalb der Eisenbahnstrecke verlaufende Unterführung, ermöglichte den Abbau des Bahnüberganges 14. Die Arbeiten zum Abbau beider Übergange begannen im Juli 2013 und wurden 2015, kurz vor dem Beginn des Umbaus der Haltestelle, abgeschlossen.

Die Konzeption der neuen “Uewerkuerer Gare” ähnelt denen aus Noertzingen und Schifflingen, so Marc Wengler in seinen Ausführungen. Die komplette Konstruktion mit der Überdachung besteht aus Beton. Dies verleitet verschiedene Kritiker dazu, von einer “Betonburg” zu sprechen.

Arbeiten am Bahnnetz

Da nun die Ersatzunterführung für den Übergang 14 unter dem Bahnstieg liegt, war für die anstehenden Modernisierungsarbeiten ein Neubau unumgänglich. Des Weiteren wurde auf Wunsch der Stadt Differdingen die Haltestelle in die Nähe des “Parc des sports” mit dem Parkhaus und seinen 500 Stellplätzen verlegt, zudem wurde eine direkte Verbindung hierfür angelegt.

Die Haltestelle trägt dem “Design for all”-Prinzip Rechnung und erhielt deshalb das vom Wirtschaftsministerium verliehene “EureWelcome”-Label. Großen Wert wird auf Kundeninformation gelegt: So werden die Passagiere zeitnah durch das “Auris”-System über Verspätungen oder sonstige Änderungen informiert. Daneben verfügt die Haltestelle über sieben dynamische Stelen, die Echtzeitinformationen zum Bahnverkehr anzeigen.

Abschließend dankte der CFL-Generaldirektor allen Beteiligten, die am Gelingen des 18 Millionen Euro teuren Projektes beigetragen haben. Die Kosten des Projektes werden vom “Fonds du rail” übernommen. Die Stadt Differdingen beteiligt sich mit 970.000 Euro. Zusätzlich zu den Gesamtkosten kommen 670.000 Euro für die Errichtung der Lärmschutzmauer hinzu.

Infrastrukturminister François Bausch sagte in seiner kurzen Ansprache, Kritiker hätten recht, wenn sie sagen, es funktioniere nicht alles so, wie es soll. Das sei normal, denn augenblicklich werde überall am Eisenbahnnetz gearbeitet. Neue Strecken werden erschlossen, ein Großteil der bestehenden Linien wird gerade erneuert und der Hauptbahnhof in Luxemburg wird modernisiert.

All diese Arbeiten seien notwendig, damit die Züge pünktlicher werden. Genauer werden 25 Bahnhöfe in naher Zukunft modernisiert, so der Minister. Er dankte abschließend sämtlichen Anrainern, die sich mit ihren Ideen ins Projekt eingebracht hatten.