Die luxemburgische Hilfsorganisation “Aide au développement de la santé” (ADS) feiert dieser Tage ihr 20-jähriges Bestehen. Diese Nichtregierungsorganisation (NGO), deren Initiator und Präsident der Escher Kardiologe Dr. Richard Schneider ist, hat sich zum Ziel gesetzt, die Herzmedizin in Vietnam und vor allem in Laos zu fördern. ADS hatte zuerst in den 1990er Jahren in Hué in Zentral-Vietnam im dortigen Zentralkrankenhaus damit begonnen, eine kardiologische Abteilung aufzubauen. Anfang der 2000er Jahre zog es die Ärzte von ADS nach Laos, wo die Herzchirurgie inexistent war. Bereits im Februar 2002 wurde die erste Operation am offenen Herzen im Krankenhaus Setthathirath in der laotischen Hauptstadt Vientiane von Professor Bernard Eisenmann aus Straßburg durchgeführt. Die junge Patientin von damals ist heute an der medizinischen Fakultät in Vientiane beschäftigt.

Schnell wurde entschieden, eine kardiologische Abteilung im staatlichen Krankenhaus Mahosot mit einem eigenen Gebäude zu errichten. Das “Institut lao-luxembourgeois du coeur” wurde im November 2004 ...