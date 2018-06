Seit einigen Tagen tauchen im Escher Zentrum weiße Zahlen auf den Bürgersteigen auf. Was hat es mit den mysteriösen Markierungen auf sich und wer hat sie dahin gemalt?

Die in weißer Farbe aufgesprayten Nummerierungen stehen immer neben Parkplätzen – und hier besteht auch der Zusammenhang: “Mit den Nummern werden Parkplätze markiert, so kann die Gemeinde deren Nutzung beobachten”, lüftet Luc Schloesser, Pressesprecher der Stadt Esch, das Geheimnis.

Den Auftrag führt das Planungsbüro “Schroeder & Associés” durch – und malt somit schon seit Tagen weiße Markierungen im gesamten Escher Zentrum auf. “Die insgesamt 4.273 nummerierten Parkplätze werden jede halbe Stunde von Mitarbeitern des Planungsbüros kontrolliert”, erklärt Luc Schloesser. “Dabei wird darauf geachtet, ob der jeweilige Nutzer am Parkautomaten zahlt, eine Vignette besitzt oder einen Behindertenausweis auslegt.”

Die Analyse der Parkplätze fand bereits während der vergangenen vier Tage statt. Heute und morgen geht es in die letzte Phase. Dann wird das Wohnviertel Brill genauer unter die Lupe genommen.

Parksituation der Stadt optimieren

Danach werden die Resultate ausgewertet und an die Gemeinderäte weitergegeben. “Mit den erhobenen Zahlen wird ein Kataster angelegt. Dann wird geschaut, wie die Parkplatzsituation in Esch noch optimiert werden kann”, sagt Schloesser.

Schließlich herrscht Unzufriedenheit bei den Bewohnern, was die Parkplatzsuche betrifft. Hauptsächlich im analysierten Escher Zentrum. Am kritischsten sei es Einwohnern zufolge abends, wenn die meisten von der Arbeit kommen. “Esch ist in Zonen eingeteilt. Die Vignette zählt immer nur für die eigene Zone”, erklärt ein betroffener Bürger. “Ich wohne am Rande einer solchen Zone. Dadurch kommt es oft vor, dass ich zwar einen freien Parkplatz finde, der dann aber in der Nachbarzone liegt. Dann muss ich oft eine halbe Stunde Runden drehen, bis ich einen Platz in meiner Zone finde.” Das sei alles andere als umweltfreundlich.

Direkt nach den Gemeindewahlen hatte der neu zusammengesetzte Escher Schöffenrat angekündigt, dieses Problem anzugehen. Jetzt können die Einwohner des Escher Zentrums Hoffnung schöpfen. Die Analysen, die zurzeit durchgeführt werden, sollen dazu dienen, die Parkraumsituation der Stadt genau unter die Lupe zu nehmen, um sie gegebenenfalls anzupassen. Mithilfe der erhobenen Zahlen können die Schöffen dann in naher Zukunft ihre Vorschläge ausarbeiten.