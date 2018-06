Die Tram ist an der Place d’Etoile angekommen. Transportminister François Bausch twitterte am Donnerstagnachmittag die Ankunft der ersten Tram an der Haltestelle.

Première arrivée du Tram à la Place de L’Etoile 😊 pic.twitter.com/l8meXAcwnP — Francois Bausch (@fbausch) 31. Mai 2018

Noch handelt es sich um eine Testfahrt: Fahrgäste nimmt das Gefährt aber (noch) nicht mit. Ab Juni 2018 werden die Passagiere bis zur “Stäreplaz” fahren können. Das neue Teilstück wird das Schienennetz um zwei Kilometer erweitern. Die Bauarbeiten werden derzeit abgeschlossen.

Die Bauarbeiten für das dritte Teilstück bis zum hauptstädtischen Bahnhof sollen dann vor den Sommerferien 2018 beginnen. Erst mal wird dann aber nur die Strecke über das Centre Hamilius bis zur place de Paris für die Arbeiten vorbereitet. Die Bauarbeiten für die Tramstation “Royal Hamilius” sollen zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 beginnen.

Bäume an der avenue de Liberté

Kritiker der Straßenbahn wird es freuen, dass die avenue de Liberté doch nicht ohne Grün sein wird: Über die Bäume, die der Tram weichen müssen, wurde in den letzten Wochen heiß diskutiert – doch auf den neuen Projektplänen sind eindeutig wieder Bäume entlang der Hauptstraße des Bahnhofsviertels zu sehen.

Auch die allée Scheffer bleibt nicht grau und kahl – an einem Teil der Tramlinie sind Rasenstücke geplant. In der avenue Emile Reuter sollen sich Autos, Fahrräder, Fußgänger und die Tram die Straße teilen. Von der Roten Brücke bis zum Bahnhof soll die Stadt auch nicht mit Oberleitungen “verschandelt” werden – auf diesem Teil der Strecke wird die Tram per Akku fahren. 2019 sollen zudem zwölf neue Tramwagen geliefert werden.