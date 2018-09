Das “On Stéitsch”-Festival vor den “Rotondes” in Luxemburg-Stadt hat jungen Menschen bereits zum elften Mal eine Plattform für Kunst geboten – ganz ohne Druck oder Konkurrenzgedanken. Dass die Jugend, die “op der fauler Panz läit”, ein Stereotyp ist, bewiesen die Künstler, die aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Musik, Modedesign und Theater kamen.

“Das Festivalgelände ist dieses Mal ein wenig anders als im vergangenen Jahr aufgeteilt”, hatte Laura Urhausen vom “Service national de la jeunesse” (SNJ), der das Event organisiert, im Vorfeld verkündet.

Gleich beim Betreten des Geländes fallen dem Besucher die Parkourläufer auf, die mit einem Salto von einem Auto herunterspringen, in Windeseile über Hindernisse brettern und andere Akrobaten-Stücke durchführen. Dabei handelt es sich um eine Sportart, bei der es darum geht, auf dem kürzesten Weg von A nach B zu gelangen.

Direkt daneben steht die “Open Air Stage” Tänzern, Rappern, Theaterschauspielern und vielen anderen zur Verfügung. Bei den Auftritten wird vor allem ein Trend deutlich: In immer mehr Jugendhäusern in Luxemburg bilden sich Tanzgruppen.

So zum Beispiel Glow aus der “Maison des jeunes Mamer”. Die aus 16 Mitgliedern bestehende und im Januar dieses Jahres entstandene Gruppe legt besonders viel Wert auf Teamwork: Über die Musikauswahl und die Choreografien wird stets gemeinsam entschieden.

Von Reggae bis zu Indie-Rock und Metal

Zahlreich erschienen waren auch dieses Jahr die Hip-Hop-Künstler, unter anderem das Duo 24/7. Mit ihrem “Rap romantique” wollen Kelton und Miguel frischen Wind in eine Szene bringen, die viele Menschen nach wie vor hauptsächlich mit Gangsta-Rap verbinden.

Viel Applaus erntete ebenfalls der Rapper Forsan, der seit fünf Jahren musikalisch unterwegs ist und bereits ein Album veröffentlicht hat.

Neben den Auftritten erwarteten auch Ausstellungen von Künstlern und Infostände die Besucher im Außenbereich. Die “Fédération luxembourgeoise d’improvisation” (FLI) stellte ihre Disziplin nicht nur auf der Bühne, sondern auch an ihrem Stand vor. Ferner wurden unter anderem ein Graffiti- und ein Serigrafie-Workshop angeboten.

Seit vielen Jahren ist auch “Bee Secure” auf dem “On Stéitsch”-Festival vertreten. Im Mittelpunkt der diesjährigen Kampagne stehen Liebesbeziehungen im digitalen Zeitalter – ein Thema, das von Dating-Apps bis hin zur “Smartphone-Sucht” reicht.

Ganz analog ist hingegen die Aktivität, die am Stand angeboten wird. “Dieses Jahr haben die Besucher die Möglichkeit, mit einer Schreibmaschine – etwas, das die meisten Jugendlichen nicht mehr kennen – einen Brief an eine geliebte Person zu schreiben, der dann versiegelt wird”, erläutert Jeff von “Bee Secure”.

Bastel und Tüfteln

Am Stand von “Bee Creative” wird hingegen fleißig gebastelt und getüftelt. Ich soll meinen Finger auf ein Messgerät legen, das dann die entsprechende Temperatur anzeigt. Ein kleiner Junge hat dieses Projekt gerade fertiggestellt, erklärt Jeff mir, während zwei weitere Erfinder an einem Roboter arbeiten.

Während auf der Open-Air-Bühne ohne Instrumente performt wurde, gaben auf der “Klub Stage” in der “Rotonde zwei” Rock-Melodien und Metal-Riffs den Ton an. “Wir sind vier Freunde, die sich aus der Schule kennen und sich ursprünglich zu sogenannten Jam Sessions trafen”, erklären die Musiker von Dessy Mesk.

Aus der selbst betitelten “‘garage band’, die gerade mal ihre Instrumente stimmen konnte” wurde ein Quartett, das dieses Jahr auch zum “Bookers’ Choice” des “Screaming Fields”-Festivals ernannt wurde und die Besucher in den “Rotondes” mit Indie-Sounds zum Träumen einlud.

Open-Air- und Klub-Bühne



Während Rat October mit rauen Gitarrensounds sowie Grunge- und Punk-Rock-Einflüssen beim Publikum punktete, gab der Singer-Songwriter Adrian gemeinsam mit seiner Band Songs zum Besten, die am ehesten als Pop beschrieben werden können. Der 19-Jährige möchte mit seiner Musik Geschichten erzählen und legt dabei besonderen Wert auf die Texte.

“Das Festival soll jungen Künstlern eine Plattform bieten, die sonst nicht die Möglichkeit bekommen, aufzutreten”, erklärt Laura Urhausen. Konkurrenz unter den Teilnehmern gibt es beim “On Stéitsch” nicht, genauso wenig wie Grenzen in puncto Stilrichtung.

Oder um es in den Worten des Reggae-Rap-Trios Musicbrothers auszudrücken: “Wir möchten eine positive Revolution, in Luxemburg und weltweit, erschaffen. Und das beginnt bei dir als Individuum. Unsere Message lautet: Du kannst deine Träume erreichen und alles ist möglich, was du dir vornimmst.”