Mehr als 20 Verkehrstote gab es bereits in diesem Jahr. Neun davon waren Motorradfahrer, die auf Luxemburgs Straßen ihr Leben lassen mussten. Nach “nur” 25 Verkehrsopfern im Jahr 2017 – die bisher niedrigste Zahl seit der Jahrtausendwende – ist Luxemburg leider wieder auf besten Weg, mehr als 30 Verkehrstote zu zählen. Gegen diesen Trend möchte die Luxemburger Polizei am Europäischen Tag ohne Verkehrstote ein Zeichen setzen. Das Projekt Edward (“European Day Without a Road Death”) sieht verstärkte Kontrollen in ganz Europa vor.

In Luxemburg bedeutet dies, dass die luxemburgische Polizei intensiv an “sensiblen Verkehrspunkten” präsent sein wird. “Dabei ist es jedem Beamten selbst überlassen, wo für ihn der Schwerpunkt der Kontrolle liegt. Manche werden sich eher auf die Handynutzung am Steuer konzentrieren, andere auf Fahrer oder Mitfahrer, die nicht angeschnallt sind”, heißt es von der Pressestelle der Polizei.

Die Verkehrsteilnehmer können sich aber auch selbst engagieren. Auf der Internetseite vom Projekt Edward können sie ein Versprechen abgeben, sich als Fahrer oder Mitfahrer vorbildlich zu verhalten und vorausschauend zu fahren.