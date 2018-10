Ein betrunkener Autofahrer hat gestern in Schandel in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist eine Hausmauer entlang geschrammt. So legte er noch gute 80 Meter zurück, bevor er ganz stehen blieb. Das meldet die Polizei. Die fand den Mann unter Alkoholeinfluss stehend vor, weshalb sein Führerschein eingezogen wurde.

Aggressiv vom Suff hat ein Mann gegen 17 Uhr in Vianden wiederholt Gäste eines Marktes angepöbelt und versucht, eine Auseinandersetzung zu provozieren. Die hatte er dann auch – allerdings mit der Polizei, die ihn zur Ausnüchterung mitnahm.

Großkontrolle am Abend

Und später haben sich in Vianden noch zwei Frauen derart betrunken, dass sie “in einem Hang nahe der Staumauer festsaßen”, wie die Polizei meldet. Mit dem Boot der Rettungstaucher der CGDIS mussten die beiden aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Bei einer Großkontrolle hat die Polizei am Abend von 19 bis 22.30 Uhr in Gilsdorf und Fuhren Verkehrsteilnehmer auf Alkoholisierung getestet. Von 357 Tests waren 10 Stück positiv – in drei Fällen war die Alkoholisierung so stark, dass der Führerschein sofort einkassiert wurde. fgg