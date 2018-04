Unkraut. Das ist das Erste, was den meisten in den Sinn kommt, wenn sie die Pflanzen sehen, die Vivian Craig in ihrem Buch als Heilpflanzen vorstellt. Und dass dieses “Unkraut” auch noch ganz besondere Kräfte in sich trägt, scheint noch abstruser. Wir haben uns die Wissenschaft dahinter während einer Heilkräuterführung über den Kirchberg von der Autorin persönlich erklären lassen.

Zur Person Vivian Craig ist ...