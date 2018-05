Von Dhiraj Sabharwal und Lucien Montebrusco

Eine sichere und angenehme Arbeitswelt zu wahren, ist ihr Kernauftrag: die „Inspection du travail et des mines“ (ITM). Was nach 19. Jahrhundert klingt, spielt jedoch heute auch in Luxemburg eine wichtigere Rolle denn je. Ein Blick in das Innenleben der ITM.

Bei Luxemburgs Beschäftigten ist die ITM keine Unbekannte. Sie wissen, dass sie sich an sie richten müssen, wenn sie Probleme bei der Lohnabrechnung, bei der Gewährung von Urlaub oder andere Diskriminierungen feststellen. Insgesamt 120.013 Anfragen gingen 2017 bei Verwaltung ein. Erste Anlaufstelle ist in den meisten Fällen das hausinterne Callcenter (HCC), das, falls erfordert, den Antrag an eine andere Dienststelle der ITM, an etwa den Inspektorenstab, weiterreicht. So behandelte das HCC 5.043 Anträge über Entlassungen und 4.298 Fälle von Unklarheiten bei der Lohnabrechnung. Die Inspektoren mussten ihrerseits in 2.875 Fällen eingreifen. Die ITM ist jedoch mehr als nur ...