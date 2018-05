Wo früher einmal getanzt und gefeiert wurde, treffen sich heute die praktizierenden Muslime zum Gebet: In der früheren Disko in der Differdinger rue John F. Kennedy befindet sich heute das “Centre islamique et culturel”. Anass hat dort seit mehr als über einem Jahr die Rolle des Imam übernommen. Das Tageblatt hat mit ihm über den heute beginnenden Ramadan gesprochen.

Tageblatt: Können Sie uns etwas über die Bedeutung des Ramadan im Islam erzählen?

Imam Anass: Die Zeit des Ramadan ist wie eine Art Schule. Während 30 Tagen trinkt und isst der Mensch nichts vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. ...