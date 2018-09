Am Sonntag fand in Roeser der erste nationale Sicherheitstag statt, in dessen Mittelpunkt der seit 1. Juli offiziell funktionierende CGDIS stand. Tausende von Besuchern erlebten einen abwechslungsreichen Tag und konnten einen Einblick in das Luxemburger Rettungswesen erhaschen. Mehr über die erfolgreiche Aktion finden Sie in der Montagsausgabe des Tageblatt.

