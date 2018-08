In Beles hat es am Freitagmorgen gebrannt. Wegen des Feuers, das in einem Dachstuhl in der route d’Esch ausgebrochen war, musste die Straße zeitweilig gesperrt werden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Dachstuhlbrand in Beles 1 von 3

Fotos: CGDIS (2 Stück) / Eric Rings (1)