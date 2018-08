Am zweiten Septemberwochenende bekommt die Stadt Esch drei Tage lang einen Vorgeschmack auf die Luxemburger Version der “Francofolies”.

Info Die einzelnen Konzerte finden im Escher Theater (6.9.), in der Rockhal (7.9.) und als Open-Air-Konzerte auf dem Rathausplatz (8.9.) statt. Samstags, am 8.9., ist der Eintritt frei. Um 16.00 Uhr beginnt hier mit Didier Sustrac (F) das erste Konzert. Tickets und weitere Infos gibt es unter: www.francofolies.lu

Esch/Alzette sei nicht nur die zweitgrößte Stadt Luxemburgs, sondern auch die frankophilste und die, in der am meisten Französisch gesprochen wird, sagte der Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) bei der gestrigen Pressekonferenz im Rathaus. Esch sei die einzige Stadt, die den französischen Nationalfeiertag am 14. Juli zelebriere.

Das “Francofolies”-Festival wurde 1985 in La Rochelle ins Leben gerufen. Mittlerweile ist es weit außerhalb der französischen Grenzen bekannt und hat bereits in Bulgarien, Belgien oder auch in Argentinien haltgemacht. Parallel dazu blieb das originale Festival in La Rochelle bestehen. Jetzt kommt auch Esch/Alzette dazu. Im September 2019 findet die erste richtige Ausgabe statt. Geplant sind insgesamt fünf Ausgaben bis zum Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt 2022, in dem eine Jubiläumsausgabe auf dem Programm steht.

An den drei Veranstaltungstagen, vom 6. bis 9. September, erwarten sich die Veranstalter bei den zehn Konzerten insgesamt 10.000 Besucher. Kulturschöffe Pim Knaff (DP) erhofft sich von ihnen nicht nur zufriedene Konzertgänger, sondern dass die “Francofolies” einen positiven wirtschaftlichen Einfluss mit sich bringen und dabei helfen, die Stadt über die Grenzen Luxemburgs hinaus bekannter zu machen.

Für die diesjährige “Warm-up Edition” konnten französische und luxemburgische Künstler verpflichtet werden wie Julien Clerc (F), Julien Arpetti (L), Mat Bastard (F), Shaka Ponk (F), Versus you (L) oder auch DJ Kirsty Sutherland (L) sowie Seed to Tree (L).