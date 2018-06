Ein Bericht des Luxemburger Wort über einen Bauskandal im Zusammenhang mit dem Krankenhaus Nord in Wien hat vergangene Woche auch das “Südspidol” in die Schlagzeilen gebracht. Die CSV rief die Verantwortlichen des CHEM sogar in eine parlamentarische Kommission. Nach der Kommissionssitzung stellte sich jedoch heraus, dass beim “Südspidol” Vorkehrungen getroffen wurden, die Vorfälle wie die in Wien ausschließen sollen. Der Generaldirektor des “Centre hospitalier Emile Mayrisch” gibt Erklärungen.

Tageblatt: Der Architekt des “Südspidol”, Albert Wimmer, ist in Wien in einen “Skandal” im Zusammenhang mit dem Bau des Krankenhaus Nord verwickelt. Seit wann wissen Sie davon?

Hansjörg Reimer: Wir haben im Juni 2016 erfahren, dass in Wien etwas nicht in Ordnung sei. Wir sind daraufhin dorthin gefahren, um die Baustelle zu begutachten. Dabei ging es auch um funktionelle Abläufe in den Notaufnahmen und den Operationssälen. Wir hatten gehört, dass das Krankenhaus Nord im Jahr 2017 eröffnen ...