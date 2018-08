Dieser Start ins Autofahrerleben ging gründlich daneben: In Düdelingen hat ein Fahrzeug in der Rue Lentz am frühen Nachmittag eine Straßenlaterne umgemäht. Der Fahrer wollte sich allerdings den Konsequenzen nicht stellen und machte sich eiligst davon.

Dabei hatte er aber die Rechnung ohne die Polizei gemacht. Die konnten den Fahrer ausfindig machen und tauchte wenig später bei ihm zu Hause auf. Dort stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Außerdem war er erst seit kurzem im Besitz seines Führerscheins – und hatte bereits vorher ein provisorisches Fahrverbot kassiert. Deswegen wurde nicht nur ein Protokoll erstellt, sondern auch die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt.