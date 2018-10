Ein stark betrunkener Autofahrer provozierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine gefährliche Verfolgungsjagd durch Niederkorn. Eine Polizeikontrolle erwischte den Fahrer in der route de Petange bei einer normalen Verkehrskontrolle. Er war viel zu schnell unterwegs: Statt den erlaubten 50 maßen die Beamten 83 Stundenkilometer. Sie winkten das Auto an den Straßenrand, doch stattdessen beschleunigte der Fahrer und raste an den Beamten vorbei.

Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen mit Blaulicht und Sirene, doch dieser rast, anstatt anzuhalten, mit teilweise über 120 km/h durch die Ortschaft. In Linger verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und verunfallte in der rue Jules Hemmer. Sein Auto schleuderte über eine Grünfläche am Straßenrand und krachte gegen eine Mauer und einen Stromverteilerkasten. Als die Beamten dem glücklicherweise unverletzten Fahrer zur Hilfe eilten, setzte der sich mit aller Kraft zur Wehr. Er kassierte eine Strafanzeige und ein Fahrverbot.

Kurz vorher hatten die Polizisten einen weiteren Trunkbold hinterm Steuer erwischt. Er fuhr in Schlangenlinien auf den Kontrollposten zu. Auch er erhielt als Konsequenz eine Strafanzeige und ein Fahrverbot.