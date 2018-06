In der “Forge du Sud” war am Samstag jede Menge los. Zeitgleich mit der “Journée commerciale” fand die zweite Auflage des Düdelinger Familientages statt – und zusätzlich beteiligte sich die Gemeinde ebenfalls an der “Nuit du sport”.

1993 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 15. Mai zum Internationalen Tag der Familie. Dieses Jahr wurde das Fest aus Termingründen zwei Wochen später gefeiert, der Kerngedanke bleibt jedoch der gleiche: In Zusammenarbeit mit der Familienkommission, dem Geschäfts- und Handwerkerverband (FCAD) und dem “Syndicat d’initiative” riefen die Gemeindeverantwortlichen die Bewohner dazu auf, diesen Tag der Familie zu widmen.

Familientag im Square Emile Mayrisch

Die Düdelinger Geschäftsbetriebe, Parteien und regionale Marktleute hatten ihre Verkaufsstände im Zentrum aufgebaut. Wer auf der Suche nach dem passenden Sommeroutfit war oder beispielsweise nach einem neuen Kühlschrank suchte, wurde fündig. Die Fleißigsten waren bereits am frühen Morgen unterwegs, um sich die besten Angebote unter den Nagel zu reißen.

Der diesjährige Familientag wurde dann im Square Emile Mayrisch vom Präsidenten der Familienkommission Romain Zuang sowie den Vertretern des Schöffen- und Gemeinderates eröffnet. 38 Vereine, Vereinigungen und kommunale Dienste der Stadt Düdelingen nahmen an der Veranstaltung teil.

An den rund 40 Ständen wurden die unterschiedlichsten Aktivitäten, von Tek-Ball über Graffiti bis hin zu Marionettentheater, Zaubervorführungen und Bobby-Car angeboten. Ferner konnten sich die Besucher an zahlreichen Infoständen informieren. Im “Mäerchebësch” lies unter anderem der Autor Nico Brettner aus seinen Werken vor.

Und wer Lust auf eine gemütliche Rundfahrt durch das Düdelinger Zentrum hatte, der war mit dem “Bierenger Zichelchen” gut bedient.

Von Marc Gatti