Jean Morby (78) wurde am vergangenen Samstag zum Nationalpräsidenten der Amiperas gewählt. Im Interview verrät er uns, mit welchen Herausforderungen die Senioren heutzutage zu kämpfen haben und was er sich in dieser Hinsicht von der Politik wünscht.

Tageblatt: Wie gestaltet sich das Leben der heutigen Senioren?

Jean Morby: In unserer modernen Zeit, in der sich alles ums Geld dreht, werden Senioren immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Immer mehr ältere Mitbürger haben Schwierigkeiten, sich in der digitalisierten Welt von heute zurechtzufinden. Dazu entwickelt sie sich rasant weiter. Viele ältere Menschen rutschen in die Isolation ab, vor allem wenn sie in Rente gehen und dadurch ihre sozialen Bindungen verlieren.

Außerdem haben viele Senioren heutzutage nicht mehr diese familiäre Bindung, die es früher gegeben hat. Die traditionelle ...