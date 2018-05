Von unserem Korrespondenten Marc Gatti

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Schifflinger Rettungsdienstes begrüßte der beigeordnete “Center-Chef” Steve Ehmann die Anwesenden. Unter ihnen: Bürgermeister Paul Weimerskirch und eine Delegation des Schöffen- und Gemeinderates.

Die Anwesenden konnten sich bei der Präsentation und bei den verschiedenen Berichten von den vielen Tätigkeiten und Aufgaben des Rettungsdienstes überzeugen. Das Schifflinger Rettungszentrum verfügt zurzeit über 23 aktive Feuerwehrleute, 20 Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr sowie vier “Ambulanciers”.

Im letzten Jahr wurden 48 Brandeinsätze registriert. In 19 Fällen handelte es sich hierbei jedoch um einen Fehlalarm. Der Rettungsdienst wurde zu 28 Einsätzen in Schifflingen gerufen; bei den restlichen 20 half er in Nachbargemeinden aus. Insgesamt gab es 191 sogenannte technische Einsätze – hierzu zählen mitunter 40 Verkehrsunfälle, 17 Türöffnungen und das Befreien von Menschen aus Notlagen (3). Das Team hat somit zusammengenommen 33.337 Dienststunden verrichtet. Mit den beiden Ambulanzen wurden im vergangenen Jahr 65 Einsätze gefahren.

“Pouletsfest” geplant

Dem Bericht der Jugendfeuerwehr war zu entnehmen, dass im letzten Jahr sechs Mädchen und zwölf Jungen an den verschiedenen Aktivitäten teilnahmen. So fanden 17 theoretische, 18 praktische und drei Sportübungen statt. Bei den absolvierten Lehrgängen erhielten Eleonora und Mona Englaro eine Bronzemedaille.

Neben all den Aktivitäten rund ums Rettungswesen organisierte das Schifflinger Rettungszentrum auch sein alljährliches traditionelles “Pouletsfest”. Auch dieses Jahr wird es wieder stattfinden, obwohl das Datum bereits dreimal verschoben werden musste, weil ein Schifflinger Verein das vorgesehene Datum bereits mit einem anderen Fest besetzte. Während Daniel Koch und Tom Di Maggio für ihre langjährigen Aktivitäten mit einem Geschenk bedacht wurden, bekamen acht neue Feuerwehrleute symbolisch ihren Helm überreicht.

Außerdem kamen vier weitere Aktive zu Ehren, da sie in den vergangenen zwei Jahren mehr als 10.000 Stunden auf ihrem Konto verbuchen konnten. Mit einem passenden Einkaufsgutschein wurden Tom Di Maggio (10.049 Stunden), Pascal Fantini (10.126), Gilles Hüttner (11.732) und Joel Mackel, der mit insgesamt 12.931 geleisteten Dienststunden als freiwilliger Feuerwehrmann im Einsatz war.

Bürgermeister Paul Weimerskirch dankte als letzter Redner der Versammlung den Aktiven des Schifflinger Rettungszentrums für ihre unermüdliche Arbeit zum Wohle der lokalen Bevölkerung. Die Arbeit des Zivilschutzes sei außerordentlich wichtig, meinte er. Sie müssten dementsprechend die richtige Anerkennung, Respekt und Wertschätzung für ihren Einsatz bekommen.

Im Hinblick auf die Reform des Rettungswesens, die am 1. Juli in Kraft treten wird, müsse man jetzt zusammen nach vorne schauen, auch wenn es noch einige offene Fragen gebe. Nachdem die Verantwortlichen des Rettungszentrums in einer Unterredung auf Schwierigkeiten mit der Leiter eines Löschfahrzeugs eingingen, versicherte der Bürgermeister, dass der Investition für die Behebung des Problems, die sich auf ungefähr 170.000 Euro beläuft, zugestimmt wird. So kann die Leiter des Fahrzeugs instand gesetzt werden. Untersuchungen hatten nämlich ergeben, dass sie nur noch bedingt einsatzfähig sei.