Ein riesiger Ölteppich hat sich vor der Ostküste der Insel Borneo ausgebreitet. Schuld daran soll ein Leck in einer Pipeline gewesen sein. Menschen aus der Umgebung und Umweltschützer sind in großer Sorge.

Wegen eines riesigen Ölteppichs droht der Insel Borneo eine Umweltkatastrophe. Das Öl trat an der Ostküste aus einer beschädigten Pipeline des staatlichen Energiekonzerns Pertamina aus, wie die indonesische Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ursache werde derzeit noch untersucht, hieß es. Insgesamt ist vor der Hafenstadt Balikpapan, die zu Indonesien gehört, ein Gebiet von mehr als zwölf Quadratkilometern betroffen. Die Behörden hatten wegen des Vorfalls den Notstand ausgerufen. Bei Bränden im Zusammenhang mit der Ölpest starben seit dem Wochenende mindestens fünf Menschen.

Fünf Fischer wurden tot vor der Küste Balikpapans gefunden. Sie starben Behördenangaben zufolge durch Brände, die Arbeiter durch Anzünden des Öls entfacht hatten, um es zu beseitigen. Mittels einer Barriere und hunderter Hilfskräfte soll eine weitere Ausbreitung im Meer verhindert werden. Bislang seien knapp 70 Kubikmeter Öl entfernt worden, erklärte Umweltministerin Siti Nurbaya Bakar. Man habe Pertamina gebeten, die Säuberung von Bereichen nahe Wohngebieten vorzuziehen, hieß es weiter.

Übelkeit und Erbrechen

Viele Leute in der Gegend hatten über Übelkeit und Erbrechen geklagt, erklärte ein Vertreter der Umweltorganisation Walhi. Die Aktivisten verlangten von den Behörden, die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zu veröffentlichen. Inzwischen seien Ölspuren auch schon in 80 Kilometern Entfernung entdeckt worden. Pertamina, das in der Bucht von Balikpapan seine größte Ölraffinerie betreibt, hatte zunächst jegliche Verantwortung abgestritten. Ein toter Irawadi-Delfin, der am Montag an Land gespült wurde, löste Besorgnis über mögliche Umweltschäden aus. Dies wird laut Behörden derzeit noch geprüft.

Mit einer Fläche von mehr als 750 000 Quadratkilometern ist Borneo die drittgrößte Insel der Welt. Der größte Teil gehört zu Indonesien. Auf der Insel liegt aber auch der Staat Brunei. Andere Teile gehören zu Malaysia.