Ägyptische Sicherheitskräfte haben nach Angaben von Menschenrechtlern einen der prominentesten Blogger und Journalisten des Landes festgenommen. Der 43 Jahre alte Wail Abbas sei am frühen Mittwochmorgen aus unbekannten Gründen in Gewahrsam genommen worden, teilte das Arabische Netzwerk für Menschenrechtsinformationen mit. Abbas’ letzter Eintrag bei Facebook lautete: “Ich werde festgenommen.”

The arrest of blogger #WaelAbbas is a continuation of Egyptian authorities' repression of free speech. Under President @AlsisiOfficial rule, journalists have become at constant risk of arrest merely for doing their work. Tell @AlsisiOfficial that #JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/y83rZnEtcv

— Amnesty North Africa (@AINorthAfrica) 23. Mai 2018