Auf einem Flug von Denver, Colorado, nach Charleston in South Carolina wurde es vergangenen Donnerstag richtig eklig: Passagiere an Bord einer Maschine der Frontier Airlines filmten einen Mann, der in seinen Sitz urinierte – das war der krönende Abschluss eines Fluges, der schon unerfreulich begonnen hatte.

Wie Zeugen erzählten, hatte der 45-jährige Michael H.* auf dem Flug mehrere Wodka-Shots getrunken, als er eine Sitznachbarin begrapschte. “Ich hörte eine Frau schreien: ‘Wenn dieser Typ mich noch einmal berührt, werde ich ihn verdammt nochmal umbringen!'”, erzählte eine Mitreisende namens Emily dem US-Sender “Fox News”. H. sei ziemlich betrunken gewesen und habe auch andere Frauen sexuell belästigt, so Emily. Unter anderem habe er eine Passagierin nach ihren sexuellen Vorlieben gefragt.

Er muss sich wegen unsittlichen Benehmens verantworten

Die Crew setzte H. daraufhin in eine leere Sitzreihe im hinteren Teil des Fliegers. Emily beobachtete, wie H. plötzlich seine Hose öffnete und in die Sitztasche der vorderen Reihe urinierte. “Ich fing an zu schreien ‹Oh mein Gott, er pinkelt gerade›, aber die Hostess nahm mich gar nicht ernst. Stattdessen sagte sie, ich solle mich beruhigen und aufhören zu schimpfen.”

Die Piloten meldeten den Vorfall doch noch beim Bodenpersonal. Bei der Landung wartete das FBI auf H. Die Beamten führten den Mann in Handschellen ab und zeigten ihn wegen unsittlicher Entblössung an. Die Passagiere des Fluges erhielten einen 200-Dollar-Gutschein von Frontier Airline als Entschädigung.

(kle)