Zu einer Mahnwache für den getöteten Hund “Chico” werden heute (Sonntag) ab 15 Uhr in Hannover rund 120 Teilnehmer erwartet. Die Organisatoren hatten bei Facebook zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen. Der Staffordshire-Mischling hatte Anfang April seine Besitzer totgebissen, eine 52 Jahre alte Frau im Rollstuhl und deren 27 Jahre alten Sohn. Am Montag war das Tier nach einer Untersuchung eingeschläfert worden. “Chico” litt an einer Kieferverletzung, die vermutlich in der Zeit um die Beißattacke entstanden ist.

Nach Morddrohungen gegen Tierärzte und Behördenmitarbeiter wegen der Einschläferung des Hundes hat die Staatsanwaltschaft Hannover Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts zur Aufforderung zu Straftaten eingeleitet.