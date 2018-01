Harter Einsatz für das Brockport Police Department im US-Staat New York: Am vergangenen Freitag wurden die Cops von erschreckten Bürgern alarmiert – ein Einbrecher mache das Eigenheim unsicher! Tatsächlich war ein Eichhörnchen in das Haus der Familie eingedrungen. “Die Anwohner berichteten, dass es in der Küche Kekse essen würde”, berichtete die Polizei.

Die Officers Sime und Dawson gingen der Sache nach. Als sie am Tatort eintrafen, gab es “kein warmes Willkommen”. Denn das Eichhörnchen widersetzte sich dem Arrest, sprang von der Keksdose und einem Polizisten mitten auf die Nase. Schließlich konnten die Beamten das Tier dennoch festnehmen – und vor dem Haus in die Freiheit entlassen.