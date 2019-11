Auch vor der Stichwahl von Rumäniens Präsidentenkür verweigert Amtsinhaber Klaus Johannis seiner Rivalin Viorica Dancila das geforderte TV-Duell. Der Platzhirsch kann sich seines Sieges sicher sein. Außenseiterin Dancila hat hingegen um ihr politisches Überleben in ihrer eigenen Partei zu kämpfen.

Von unserem Korrespondenten Thomas Roser, Belgrad

Der siegessichere Landesvater sucht sich die Sparringspartner zum Streitgespräch am liebsten selbst aus. Zur großen Abschlussdebatte vor der Stichwahl von Rumäniens Präsidentenkür am Sonntag hatte Amtsinhaber Klaus Johannis in dieser Woche ein Dutzend handverlesener Journalisten und Politikwissenschaftler in die Bukarester Universitätsbibliothek geladen. Zwar durften auch einige der Studenten im Publikum dem haushohen Wahlfavoriten einige vorab gesichtete Fragen stellen. Nicht erwünscht war beim präsidialen Frage-und-Antwort-Spiel hingegen seine Wahlrivalin Viorica Dancila.

Die frühere Regierungschefin der sozialdemokratischen PSD sei die „Vertreterin einer anti-demokratischen Partei“, die „gegen Rumänien regiert“ habe, begründet der 60-jährige Präsident den Platzverweis. Die Verweigerung des von ihr geforderten und bei früheren Präsidentschaftswahlen durchaus üblichen TV-Duells wertet die 55-jährige Herausforderin als „arrogant und feige“ und als Beleg für ihre These, dass der Amtsinhaber ein „Diktator“ sei.

Als verlässlicher Fels in der Brandung und als Garant der von der PSD seit Jahren bedrohten Gewaltenteilung sucht sich Johannis vor der Stichwahl zu positionieren: Ohne ihn und seinen Widerstand gegen die von der PSD forcierten Justizreformen wäre der Rechtsstaat „gebrochen“ worden. Dancila warnt hingegen vor dem von Johannis angeblich angestrebten „Machtmonopol“: Sein einziges Bestreben in seiner ersten Amtszeit sei es gewesen, ihm nicht genehme Regierungen zu Fall zu bringen.

Kein Wahlkampffieber, kein TV-Duell

Wahlkampffieber kommt im Finale des Zweikampfs ohne Duell trotz des üblichen Austauschs von Unfreundlichkeiten kaum auf. Schon im ersten Wahlgang lag die Wahlbeteiligung nur bei 47,8 Prozent – und könnte in der Stichwahl noch weiter sinken. Mit 37,8 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang biegt der haushohe Favorit Johannis mit mehr als 15% Vorsprung auf Dancila (22,7 Prozent) auf die Zielgerade des matten Stimmenstreits ein. Auch weil sich die ausgeschiedenen Mitbewerber Dan Barna (14,7 Prozent) von der Anti-Korruptionspartei USR und Theodor Paleologu (5,7 Prozent) von der konservativen PMP für den der nationalliberalen PNL nahe stehenden Amtsinhaber ausgesprochen haben, gilt dessen Wiederwahl als so gut wie ausgemacht. Einziger Unsicherheitsfaktor bleibt die Wahlbeteiligung: Angesichts der traditionell hohen Wahldisziplin der PSD-Stammwähler auf dem Land könnte ein noch niedrigeres Wähleraufkommen eher Dancila zugute kommen.

Umso unverständlicher wirkt es, dass der unwillige Wahlkämpfer Johannis sich einem TV-Duell zur Belebung des Stimmenstreits und zur zusätzlichen Mobilisierung seines Anhangs verweigert hat. Auch dem Präsidenten gewogene Kommentatoren erinnern Johannis daran, dass er selbst vor fünf Jahren seinem damaligen PSD-Rivalen Viktor Ponta „Arroganz“ vorgeworfen hatte, als dieser sich einem TV-Duell zunächst verweigern wollte. Die Wähler seien an derartige Debatten gewöhnt und hätten „neugierig“ darauf gewartet, schreibt der Kommentator der Allgemeinen Deutschen Zeitung von Rumäniens deutscher Minderheit, der der Staatschef selbst entstammt: „Ein Fernsehduell der beiden Kandidaten hätte dem Präsidenten wenig geschadet, der Demokratie aber geholfen.“

Chancen auf eine Wahlüberraschung hat die im letzten Monat durch ein Misstrauensvotum aus dem Premier-Amt gezwungene Dancila kaum, aber dennoch steht für sie viel auf dem Spiel: Nur bei einem Ergebnis von zumindest 30 Prozent dürfte die PSD-Chefin Chancen haben, sich an der Spitze ihrer von Machtkämpfen zerrütteten Partei zu halten. Sollte Dancila jedoch völligen Schiffbruch erleiden, werden von ihren innerparteilichen Gegnern umso zielstrebiger die Messer gewetzt: Im Fall eines totalen Wahldebakels dürfte die PSD mit einem neuen Bugbild in die Kommunalwahlen im Frühjahr ziehen.