Das türkische Militär gewinnt in Nordsyrien an Gelände und vermeldet die Einnahme zweier wichtiger Städte. Die Kurdenmilizen geraten immer weiter unter Druck. Sie gehen notgedrungen einen “schmerzhaften Kompromiss” ein.

Zum Foto: Syrien, Ain Issa: Ein Bild, das von der syrisch-arabischen Nachrichtenagentur (SANA) bereitgestellt wird, zeigt Menschen, die syrische Regierungstruppen begrüßen, als diese in die nördliche Stadt Ain Issa hineinfahren. Syrische Regierungstruppen wurden am Montag nach einem Abkommen zwischen den Kurden und Damaskus zu den kurdischen Hochburgen im Nordosten Syriens verlegt, um laut einem Kriegsbeobachter und staatlichen Medien einem türkischen Angriff zu begegnen. Foto: -/SANA/dpa

In ihrem erbitterten Kampf gegen türkische Truppen erhalten die Kurdenmilizen in Nordsyrien Unterstützung der Regierung von Präsident Baschar al-Assad. Die syrischen Soldaten seien zwischen den nordostsyrischen Städten Al-Hassaka und Ras al-Ain eingerückt, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Über die Zahl der Truppen machte die Regierung in Damaskus zunächst keine Angaben.

Das Gebiet wird von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrolliert, die zuvor eine Vereinbarung mit der Regierung in Damaskus und deren Verbündetem Russland getroffen hatten. Die syrischen Truppen kommen damit den türkischen Soldaten und denen mit ihnen verbündeten Rebellen gefährlich nahe.

Der türkische Einsatz gegen die Kurdenmilizen, der seit Mittwoch läuft, stößt international auf scharfe Kritik. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Sonntag in einem Telefonat dazu aufgerufen, die Offensive zu stoppen. Am Montag legte die Bundesregierung nach und zweifelte deren völkerrechtliche Legitimation an. Die EU konnte sich aber nicht auf ein gemeinsames Waffenembargo gegen die Türkei einigen.

Nach Angaben der syrischen staatliche Nachrichtenagentur Sana erreichten die Regierungstruppen ebenfalls die Stadt Tall Tamar nordwestlich von Al-Hassaka. Sie befinden sich damit in einem Gebiet, in dem die Türkei eine sogenannte Sicherheitszone errichten will. Fernsehberichten zufolge warfen Menschen ihnen Blumen zu und sangen “Tod für Erdogan”. Auf den von Sana verbreiten Bildern schwenkten Menschen bei Autokorsos in der Stadt die syrische Fahne.

“Mit nackter Brust gegen türkische Messer”

Die syrische Armee wolle im Norden der “türkischen Aggression auf syrischem Boden entgegentreten”, berichtete Sana. Die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) bezeichneten die Vereinbarung mit der Regierung in Damaskus einen schmerzhaften Kompromiss. “Wir stehen den türkischen Messern jetzt mit nackter Brust entgegen”, schrieb SDF-Kommandant Maslum Abdi in einem Beitrag für das US-Magazin “Foreign Policy”. Die Zusammenarbeit mit der Regierung Assads und dessen Verbündetem Russland habe notgedrungen stattgefunden.

Erdogan sagte auf die Frage, ob er mit Russland über die Verlegung syrischer Truppen in den Norden des Landes gesprochen habe, am Montag: “Es gibt viele Gerüchte.” Russland vertrete einen “positiven Ansatz”, deswegen erwarte er keine Probleme im nordsyrischen Kobane. Russland unterstützt Assad, die Türkei Rebellengruppen. Erdogan betonte: “Wir werden unseren Kampf fortsetzen, bis wir den endgültigen Sieg erlangen.”

DIE SITUATION