Trotz des Winterwetters sind in der belgischen Hauptstadt Brüssel Zehntausende Schüler und Studenten für besseren Klimaschutz auf die Straßen gegangen. Rund 32 000 hätten am Donnerstag der Kälte und dem Schnee die Stirn geboten, schätzte die Brüsseler Polizei.

Es war bereits die dritte Woche in Folge, in der belgische Schüler für den Klimaschutz streikten. Die Bewegung, die mit ein paar Tausend begonnen habe, sei inzwischen auf eine beachtliche Größe angewachsen. Am Donnerstag sei die Menge ungefähr drei Mal so groß gewesen wie zu Beginn der Proteste, es seien diesmal auch Studenten dabei gewesen.

“Der Planet kann ohne uns auskommen, aber wir können nicht ohne den Planeten auskommen”, war auf einem der Plakate der jungen Demonstranten zu lesen. “Das ist etwas sehr wichtiges und ich bin wirklich froh, mit meinen Freunden hier zu sein, und den Planeten zu retten”, sagte die 16-jährige Kate Merhy.

Viele Schulen zeigen sich den Streikenden gegenüber nachsichtig, fordern aber mitunter Selfies, die die Teilnahme der Schüler am Streik beweisen. Für Sonntag ist ein Klimamarsch geplant, an dem auch Erwachsene teilnehmen dürfen. Im vergangenen Monat kamen schon einmal rund 70 000 Menschen für einen solchen Klimamarsch zusammen.