Polizisten haben in Diez an der Lahn eine ausgesetzte Kornnatter eingefangen. Woher das eigentlich in Nordamerika heimische ungiftige Tier stamme, sei zunächst nicht klar gewesen, sagte eine Sprecherin. “Eine mutige Kollegin hat das Tier mit Handschuhen und einem Säckchen eingesammelt.” Die Schlange sei am Montag in ein Tierheim gebracht worden. Spaziergänger waren auf die braune Schlange aufmerksam geworden.

Das Tier sei unterkühlt und langsam gewesen, sagte die Sprecherin weiter. “Das ist schon eine Schweinerei.” Wenn man eine Schlange nicht mehr haben wolle, könne man es auch in gute Hände übergeben statt auszusetzen.

Kornnattern sind im östlichen Teil der Vereinigten Staaten heimisch. Werden die Temperaturen kälter, ziehen sie sich gemeinsam mit bis zu 400 Artgenossen an geeigneten Stellen zurück, um bis zu vier Monate lang in eine Art Winterschlaf zu fallen.

dpa/red