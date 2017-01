Wo ist Jackson?

"Der Hund ist wie vom Erdbeben verschluckt.", klagt die Besitzerin aus Luxemburg. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um den kleinen Jackson wiederzubekommen.

Am 10. Dezember wollte Cathy Staus-Marth nach einem Spaziergang mit ihrem Mann und ihren vier Hunden an der Mosel, noch einen kleinen Abstecher zu einem Discountermarkt in Perl machen. Der Einkauf dauerte keine zehn Minuten.

Diese paar Minuten nutzten die Diebe aus, um den Hund aus dem verschlossenen Wagen heraus zu entführen. Die unbekannten Täter schlugen die hintere Seitenscheibe des VW Tourans ein und gelangen so an die Gitterbox des kleinen Hundes.

"Von den Polizeibeamten haben wir erfahren, dass an dem Tag noch zwei weitere Wagen aufgebrochen worden sind.", so die 46-Jährige. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug das Tier ein Rotes Mäntelchen sowie ein grünes K9 Geschirr.

Sie vermutet, dass die unbekannten Täter nach Frankreich geflohen sind: "Wir waren letzten Samstag wieder in Perl und haben dort einige Beobachtungen gemacht, wie wir an die Polizei weitergeleitet haben. Vor Ort wurde uns erzählt, dass dort häufiger Diebstähle begangen werden, von Leuten, die aus Frankreich kommen."

Cathy Staus-Marth möchte die Hoffnung jedoch nicht aufgeben, dass sie ihren geliebten Hund doch noch wiederfindet.

Sachdienliche Hinweise gehen direkt an die Polizei in Merzig Tel: 0049 6861 7040 oder an Cathy Staus-Marth. Weitere Infos zum Tathergang gibt es auf der Facebookseite oder auf einer extra eingerichtet Internetseite