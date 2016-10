Kleinflugzeug stürzt über Flughafen Saarbrücken ab

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstagmittag am Flughafen von Saarbrücken abgestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Flugzeug auf dem Taxiway, dem Zubringer zur Startbahn, in dichtestem Nebel verunglückt.

Dabei ist nach unbestätigten Informationen am Flughafen eine Person verstorben, schreibt die

Offenbar hatte die Maschine wegen der schlechten Sicht nicht auf der Landebahn aufgesetzt, sondern auf dem direkt daneben liegenden Taxiway.

Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Auf dem Flughafen landen auch Maschinen aus Luxemburg. Der Flughafen war kurzzeitig gesperrt worden. Inzwischen ist er wieder offen.