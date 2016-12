Rauchentwicklung in Cattenom

Am Donnerstag gegen halb zwölf wurde die Feuerwehr zum Atomkraftwerk Cattenom gerufen. Es war eine Rauchentwicklung in einem der Lüftungssysteme festgestellt worden, die sich in der Produktionseinheit Nummer zwei befinden. Dies teilte die "Administration des services de secours" mit.

Die Lüftungsanlage hat sich daraufhin automatisch abgeschaltet, und der Rauch hat sich nach und nach verzogen. Protokollgetreu wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie hat an Ort und Stelle kein Feuer vorgefunden. Es habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Beschäftigten und das Kraftwerk bestanden, lautet es in der Mitteilung.