Die Polizei im Saarland sucht seit Tagen nach einem entlaufenen Elch. Das etwa 1,80 Meter große Tier sei bereits Anfang der Woche aus seinem Gehege in einem Wildpark in Freisen (Kreis St. Wendel) entwischt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Wildpark liegt etwa 70 Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt.

In der Nacht zum Montag hatten bislang unbekannte Täter den Zaun des Geheges aufgeschnitten. Durch die Lücke konnte das mindestens 500 Kilogramm schwere Tier entlaufen.