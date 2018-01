Ein Baustellenblitzer hat Autofahrer in Lothringen auf die Palme gebracht. Wie die Zeitung Républicain Lorrain berichtet, hat die Radarfalle an der RN4 zwischen Héming und Saint-Georges in ein paar Tagen Hunderte vermeintliche Raser “erwischt”. Bei diesen ist der Unmut aber groß. Denn in der Baustelle galt Tempo 90 – und der Blitzer blitzte offenbar bereits ab Tempo 70.

“Ich wurde mit 85 km/h geblitzt – wie fast alle Autos, die aus derselben Richtung kamen”, erzählt ein aufgebrachter Autofahrer dem Républicain. Das Resultat: ein 68-Euro-Knöllchen. Der vermeintliche Raser muss das Geld nach französischem Gesetz übrigens tatsächlich bezahlen – und kann danach eine Rückzahlung beantragen. Laut einem Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung wurde eine private Firma mit dem Aufstellen der Radarfalle beauftragt. “Der Blitzer sollte bei 70 km/h in der einen und 90 km/h in der anderen Richtung auslösen – das ist aber offenbar nicht der Fall”, sagt er.

Anzeige

Sämtliche Knöllchen in Fahrtrichtung Nancy sollen nun gestrichen werden.