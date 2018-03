Ein Mann hat seinen Kopf beim Reifenwechsel in Montabaur so unglücklich eingeklemmt, dass er nur mit fremder Hilfe befreit werden konnte. Der 59-Jährige sei beim Reifenwechsel am Donnerstagabend unter sein Fahrzeug geraten und leicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Freitag. Vermutlich sei der mit einem Holzklotz unterlegte Wagenheber abgerutscht und das Auto sei seitlich nach unten gekippt.

Dabei habe er seinen Kopf zwischen dem Radkasten und der Felge eingeklemmt. Der Mann schrie um Hilfe und Nachbarn alarmierten die Rettungsdienste. Die Feuerwehr befreite ihn aus der Notlage und brachte ihn in ein Krankenhaus.