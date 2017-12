Auf seinen Bock wird sich so schnell wohl keine Dame mehr verirren: Ein Unbekannter hat am Mittwoch (27.12.) in Trier mit seinem Motorroller die Vorfahrt missachtet und ist darum mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer und seine Beifahrerin stürzten. Als ein weiterer Verkehrsteilnehmer seinen Verbandskasten aus seinem Auto holte, um dem leicht an der Hand verletzten Fahrer zu helfen, machte er sich auf seinem Roller lieber aus dem Staub – ohne sich weiter um die 14-Jährige Beifahrerin oder den am Auto entstandenen Schaden (Polizei sagt: etwa 500 Euro) zu kümmern.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Unbekannten, dem, was immer der Grund für seine Flucht war, jetzt wohl nur umso größerer Ärger droht – wegen Unfallflucht.