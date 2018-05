Das Centre d´Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert (CSIGM) ist am Mittwochabend an den Moselquai in Mertert gerufen worden: Dort trat eine unbekannte Flüssigkeit aus einem Kanalabfluss aus und lief am Quai entlang. Das meldet das CSIGM.

Um die Verschmutzung zu stoppen, seien mit den Booten des CISGM Ölschlängel in die Mosel gezogen worden. Da die Verschmutzung jedoch unter den Ölschlängeln durchdrang, wurde das Wasserwirtschaftsamt informiert. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, wurden mehrere Kanaldeckel am Quai geöffnet, jedoch konnte die Herkunft nicht bestimmt werden.

Nach mehreren Stunden stoppte die Verschmutzung von alleine und somit war der Einsatz für das CISGM beendet.