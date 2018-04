Bei der Nostalgie-Eisenbahnveranstaltung “Dampfspektakel” hat sich am Samstagnachmittag im Bahnhof Trier ein Mann schwer verletzt. Er sei aus noch nicht bekannten Gründen in das Gleisbett gefallen und vom Tender einer historischen Dampflok eingeklemmt worden, teilte die Polizei in Trier am Samstag mit.

In dem Tender befinden sich Kohle und Wasser für die Lokomotive. Der Großteil des Bahnhofs sei für den Zugverkehr gesperrt worden, die Feuerwehr befreite den Mann. Der Rettungsdienst versorgte den Mann nach Polizeiangaben und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Bundespolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.