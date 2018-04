Zwei Betrunkene sind am Samstagabend mitten über das Strassener Fußballfeld gelaufen – während ein Spiel lief. Wie die Polizei berichtet, belästigten die beiden Trunkenbolde zuvor die Zuschauer. Mehrmals sollen sie danach über das Spielfeld gelaufen sein. Als sie vom Platz begleitet wurden, pöbelten sie weiter. Eine Polizeistreife fand die beiden später in der Nähe des Sportplatzes und brachte sie zur Dienststelle.

Auf der Wache stellte sich heraus, dass einer der Alkoholfreunde bereits am Nachmittag auffällig geworden war – er hatte Kunden eines Supermarkts in Bartringen belästigt. Die beiden wurden in einer Ausnüchterungszelle untergebracht.