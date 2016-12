Eine Person leicht verletzt

Am späten Freitagmorgen kam es in der Luxemburger Straße in Bettemburg zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Erste Meldungen sprachen von einer schwer verletzten Person.

Nachdem die Rettungsdienste vor Ort erschienen waren, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Lediglich eine Person erlitt beim Auffahrunfall leichte Verletzungen, so das Einsatzzentrum Bettemburg am Samstag. Der verletzte Fahrer wurde mit dem Krankenwagen in das diensthabende Krankenhaus gefahren.