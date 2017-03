Schlägereien und sonstige Auseinandersetzungen

In Petange, "rue de Linger" kam es am Freitag gegen 01.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beide wurden handgreiflich und hatten sichtbare Verletzungen. Während des Streites wurde ebenfalls ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Protokoll wurde erstellt, so die Polizei. Gegen 04.50 Uhr wurde am Freitag eine Auseinandersetzung in Luxemburg, "rue de Bouillon" gemeldet. Eine Person erhielt in einer Tanzlokal einen Faustschlag und führte daraufhin Klage.

Einige Stunden zuvor erhielt ein Mann im gleichen Lokal Schläge von zwei Frauen. Das Opfer verließ den Ort, begegnete den Frauen jedoch erneut in einem anderen Lokal wo es erneut zu Handgreiflichkeiten kam. Eine der Frauen fiel zu Boden als sie erneut auf das Opfer zustürmen wurde. Da sie sich hierbei Verletzungen zuzog wurde sie ins Krankenhaus gebracht und Protokoll wurde erstellt.

Am gleichen Tag wurde gegen 06.00 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Luxemburg in der "ave. J.F. Kennedy" gemeldet. Bei Ankunft der Polizei flüchteten einige Beteiligte. Eine Person wies sichtbare Verletzungen auf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Türsteher gaben an, dass es im Inneren einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam, welche hieraufhin vor die Tür gesetzt wurden wo es dann zu Handgreiflichkeiten kam. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 03.30 Uhr eine Schlägerei in Diekirch in der "rue des halles" gemeldet. Eine Person, welche unter Alkoholeinfluss stand wies eine Verletzung am Kopf auf. Er wurde mittels Ambulanz ins Krankenhaus gebracht und konnte lediglich angeben, dass ihm eine Flasche an den Kopf geworfen wurde. Ein Zeuge gab an, dass der Mann während der Auseinandersetzung eine Fensterscheibe eines abgestellten Fahrzeuges eingeschlagen hatte. Die Besitzerin des betroffenen Wagens konnte ausfindig gemacht werden. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall.