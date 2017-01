Zubringer nach "Kreide-Unfall" wieder offen

Was zunächst als ein "Winter Wonderland" auf der A13 in Richtung A3 auf die Autofahrer wirkte, wurde innerhalb von Minuten zu einem echten Problem für den Straßenverkehr und anschließend für die Rettungskräfte.

Ein LKW hatte an der Stelle 10.000 Liter flüssige Kreide verloren. Wegen der Minusgrade fror die Kreide innerhalb von Minuten am Boden fest. Die Ausfahrt wurde gesperrt, Straßenbauverwaltung und Feuerwehr mussten sich was einfallen lassen.

Die ganze Nacht wurde vor Ort geschufftet, um das Problem irgendwie zu lösen. Mit Schaufeln, Besen und Reinigungsmaschinen wurde der Belag von der Kreide befreit.

Sauber ist die Verbindungsstraße noch lange nicht. Am Dienstagmorgen wurde die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben. Allerdings sind derzeit dort nur maximal 50 Stundenkilometer erlaubt.