Polizei zieht Autofahrerin mit 4,23 Promille aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Kaiserslautern eine Autofahrerin erwischt, die 4,23 Promille Alkohol im Blut hatte. Ein Nachbar der Frau hatte am Samstagnachmittag gesehen, dass die 48-Jährige mehrere Anläufe brauchte, um ihren Wagen vor dem Haus einzuparken. Er rief die Polizei. Die Streife traf die Frau in ihrer Wohnung an und kassierte gleich nach dem Alkoholtest den Führerschein, wie die Polizei in Kaiserslautern am Sonntag mitteilte.