Autofahrerin fährt Fußgängerin an

Am Montag gegen 10:00 Uhr überquerte in Esch/Alzette eine Fußgängerin den Zebrastreifen in der rue du Fossé (Richtung rue Victor Hugo). Eine Autofahrerin, die sich dem Überweg aus der Grand-Rue näherte, übersah die Passantin. Es kam zum Zusammenprall.

Die Autofahrerin kümmerte sich sofort um die Verletzte und brachte die Frau ins nächstgelegene Krankenhaus. Die Polizei aus Esch/Alzette nahm den Unfall auf.