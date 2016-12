Laptop mit Braille-Tastatur geklaut

In der Nacht von Freitag auf Sonntag wurde in die Primärschule "Fousbann" an der place des Alliés in Differdingen eingebrochen. Der oder die Täter hatten das Fenster eines Klassenzimmers aufgebrochen und waren so in die Schule gelangt.

Die Polizei sucht nach dem Besitzer dieser Uhr, die am Tatort gefunden wurde. Die Polizei sucht nach dem Besitzer dieser Uhr, die am Tatort gefunden wurde.

Dort warfen sie ein Pult um, öffneten Schränke und klauten einen mobilen Rechner. Der Laptop, ein Lenovo ThinkPad, war speziell für eine Schülerin mit Sehstörungen angefertigt worden und verfügt über eine spezielle Software sowie eine Braille-Tastatur.

In der Schule wurde ausserdem eine Uhr gefunden die die Polizei bislang noch nicht zuordnen konnte. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass diese Uhr einem Lehrer oder einem anderen Angestellten der Schule gehört.

Der Besitzer der Uhr sowie Zeugen, die Angaben zum Einbruch liefern können, sind gebeten sich bei der Polizei aus Differdingen unter der Telefonnummer 2445-3500 zu melden.