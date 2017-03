Ins Haus einbrechen um ein Auto zu stehlen

Jemand brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Haus ein – nur um ein Autoschlüssel zu stehlen. Der Täter, der in der Rue de la Scierie in Bettemburg zuschlug, entwendete anschließend den roten Seat Leon aus der Garageneinfahrt. Der Diebstahl fiel erst am Donnerstagmorgen auf.

In Bettemburg wurde in der letzten Nacht gleich zweimal zugeschlagen. In der Rue de la ferme wurde ebenfalls in ein Haus eingebrochen. Dieses Mal verschafften sich der Täter über eine Hintertür Zugang und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Währenddessen schliefen im Stockwerk über ihm die Bewohner nichtsahnend in ihren Betten.