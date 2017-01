1,3 Millionen Euro waren in dem Koffer

Es waren Szenen wie in einem Spielfilm: Drei Männer laufen am vergangenen Donnerstag (26.01.2016) auf dem Parkplatz vor der BIL an der route d'Esch rum. Sie haben ein Ziel, ein Mann mit einem Koffer. Als der Kunde aus der Bank kam, warteten die drei auf den richtigen Moment. Neben einem Auto schlugen sie zu. Ohne Vorwarnung wurde das Opfer mit Baseballschlägern niedergeknüppelt.

Sie griffen nach dem Koffer, liefen zu einem Fahrzeug und flüchteten ( ► Link ) in zunächst unbekannte Richtung. Bislang hieß es, in dem Koffer war Bargeld. Über die Summe schwieg die Polizei und die Bank.

Wie wir jetzt aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben, soll es sich bei der geklauten Summe um rund 1,3 Millionen Euro handeln. Noch immer Schweigen die Ermittler über die genauen Hintergründe der Tat. Es waren Mitwisser. Die Männer wussten von dem Geld, heißt es aus Justizkreisen.

Das Räubertrio flüchtete in Richtung Bridel. Dort auf dem Parkplatz "Fräiheetsbam" zündeten sie ihr Fluchtfahrzeug an. In dem Wagen verbrannte neben dem Koffer auch mehrere Waffen, darunter eine Schrotflinte.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.